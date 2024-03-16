Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом

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Президент США Джо Байден поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с праздником Новруз. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От имени народа Соединенных Штатов Америки передаю наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана, желаю мирного, благополучного и радостного праздника Новруз.

В то время, когда мы отмечаем период обновления и размышлений, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года желаю работать вместе с Вами для продвижения региональных связей и расширения экономического развития.

С праздником Новруз!