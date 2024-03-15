Шольц после переговоров с Туском и Макроном пообещал больше оружия для Украины

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Канцер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, прошедшей сегодня в Берлине, заявил об усиленной поддержке для Украины.

Шольц сказал, что страны будут покупать больше оружия для Украины на мировом рынке. Канцлер подчеркнул, что они вместе с партнерами будут наращивать производство оружия в Украине.

Немецкий канцлер заметил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не уменьшится, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

В рамках формата «Рамштайн» будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойной артиллерии, заявил Шольц на брифинге с Макроном и Туском.