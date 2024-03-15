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Путин прокомментировал бои на границе и пообещал наказать Украину

Путин прокомментировал бои на границе и пообещал наказать Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь совершить провокации с атаками на приграничных российских регионах, надеются таким образом отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения.

Так президент России Владимир Путин впервые прокомментировал бои на границе, пишет РИА Новости.

По словам главы российского государства, всего было четыре попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) пересечь границу Белгородской области и одна попытка — пересечь границу Курской области.

Всего участвовало 2,5 тысячи украинских военных, 35 танков и около 30 боевых бронемашин.

«Везде противник был отброшен, точнее — бежал», — заявил президент.

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