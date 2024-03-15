Армения анонсировала подписание «нового соглашения» с Евросоюзом в июле

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Армения разрабатывает новый документ по сотрудничеству с Евросоюзом, его планируется подписать к июлю.

Об этом на заседании постоянной комиссии Национального собрания по вопросам европейской интеграции сообщил заместитель министра иностранных дел этой страны Паруйр Ованнисян.

«В случае полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС мы действительно будем иметь статус готовности страны-кандидата на членство в ЕС. Наряду с этим разрабатываются новые направления сотрудничества и новые программы, которые появились в результате ознакомительной миссии, состоявшейся в ноябре прошлого года. Сейчас, вместе с этими двумя процессами и выражением нашего политического сближения, разрабатывается новый документ, некоторые вопросы по нему обсуждались в Совете партнерства Армения-ЕС и на других рабочих уровнях. Мы ожидаем, что в мае получим новый проект, который, вероятно, будет принят к июлю», – сказал Ованнисян.