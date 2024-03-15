Экс-глава МИ-6 заявил, что Лондон ведет серую войну с Россией

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Великобритания находится в состоянии необъявленной войны с Россией, но сами британцы даже не осознают этого. Такое мнение выразил бывший глава британской службы внешней разведки МИ-6 (1999-2004) Ричард Дирлав.

«Если вы остановите кого-либо здесь, на улице в Соединенном Королевстве, и спросите, считает ли он, что Великобритания находится в состоянии войны, на вас посмотрят как на сумасшедшего», – заявил он газете Politico.

«Но мы находимся в состоянии войны – мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить об этом людям», – сказал экс-руководитель спецслужбы.