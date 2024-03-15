Индия отказалась от закупок российской премиальной нефти

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Ставшая крупнейшим покупателем морских партий нефти у России Индия уже в течение двух месяцев не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО. Это следует из данных Kpler, которые приводит «Коммерсантъ».

В прошлом году поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тыс. баррелей в сутки, а в 2022-м — 60 тыс. баррелей в сутки. Но в январе и феврале этого года импорт прекратился.

ВСТО — сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6%), который поставляется Россией в Азию с месторождений Восточной Сибири. Ценообразование сорта традиционно привязано к сорту Dubai. После начала войны в Украине он торговался с небольшим дисконтом к бенчмарку, в отличие от основного экспортного сорта Urals. При этом котировки ВСТО всегда превышали потолок цен на российскую нефть в $60, который в рамках санкций установили страны G7.

Индия нарастила импорт ВСТО после того, как в 2022 году из-за санкций от закупок отказались некоторые покупатели. В частности, импорт прекратили США, Южная Корея и Япония. Однако в последние месяцы ситуация кардинального изменилась. Отказ Индии от ВСТО совпал с тем, что в ноябре 2023 года США ужесточили условия потолка цен на российскую нефть.

Также Индия сократила отгрузки другого премиального сорта российской нефти — Sokol. «Роснефть» и Indian Oil так и не смогли найти компромисс по расчетам за поставки этого сорта. В итоге около 10 млн баррелей приобрели другие индийские компании и покупатели в Китае.

Одна из основных причин сокращения импорта — проблемы с платежами, которые еще в декабре привели к тому, что поставки нефти из России на индийский рынок упали на треть по сравнению с пиковым значением — до 1,48 млн баррелей в сутки.

Все российские сорта нефти, которые «очевиднейшим образом торгуются выше price cap», вызывают определенные опасения у индийских покупателей, говорит Виктор Катон из Kpler. При этом, по его словам, для китайских нефтепереработчиков таких проблем не существует, поскольку платежи оформляются телеграфным переводом, а в юанях торговля проходит вне ведома санкционирующих сторон.

ВСТО находится лишь под квазисанкциями — если нефть торгуется не в долларах, а также если фрахт и страховка не западные, то про применение ценового потолка говорить не приходится, заключил Катон.

Между тем Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года зафиксировала резкое сокращение внешнеторгового оборота. В частности, экспорт упал на 14,2%, до $28,7 млрд. Это произошло прежде всего из-за падения цен на нефть. При этом, как отмечает ЦБ, экспортная выручка начала поступать в страну с задержкой примерно в два месяца. В этом году ЦБ прогнозирует сокращение нефтегазового экспорта, которое может продлиться следующие три года.