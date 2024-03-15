Макрон пообещал «сделать все» для возвращения Крыма Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости признания Крыма частью Украины для достижения стабильного мира в регионе. Об этом он сообщил в интервью перед встречей с лидерами Германии и Польши. Французский лидер пообещал сделать для этого все возможное.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что не может быть прочного мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым», — подчеркнул Макрон. Его слова передает Newsweek.

Макрон также выразил мнение, что успех России в войне в Украине приведет к утрате доверия к Европе. Он подчеркнул, что Россия в настоящее время является врагом Франции, однако Франция не ведет войну против российского народа, но продолжает поддерживать Украину.