В Италии TikTok оштрафовали на 10 млн евро

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Итальянский регулятор AGCM на 10 млн евро оштрафовал приложение TikTok за недостаточные меры защиты несовершеннолетних от вредоносного контента. Об этом в четверг, 14 марта, сообщило новостное агентство Reuters.

Речь идет о штрафе трех отделов TikTok за недостаточную проверку контента на то, вреден ли он для несовершеннолетних пользователей приложения.

«TikTok не принял адекватных мер по предотвращению распространения такого контента и не полностью выполняет согласованные им руководящие принципы, уверяя пользователей, что платформа безопасна», – говорится в заявлении AGCM.

В частности сообщается о так называемых «челленжах» в TikTok, которые нередко становятся вирусными среди юношеской аудитории, а «задания» у них бывают сомнительно безопасными.