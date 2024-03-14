Сунак надеется на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

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Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риш Сунак направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Поздравляю Вас по случаю XI Глобального Бакинского форума.

Этот форум проходит в очень важный период. В ноябре Баку будет принимать СОР29, и взоры всего мира будут обращены к Азербайджану, как никогда ранее. Знаю, что Ваша страна достойно справится с этой задачей, с традиционным гостеприимством будет организовано превосходное мероприятие.

Глобальная оценка в рамках СОР28 в Дубае показала необходимость незамедлительных действий. Азербайджан будет находиться в центре внимания с точки зрения выполнения согласованных нами в нынешнем году амбициозных обязательств. Мы должны вместе, поэтапно отказываясь от ископаемого топлива и постоянного использования угля, продвигать энергетический переход и сократить глобальные отходы. Нам также необходимо повысить устойчивость уязвимых стран к климатическим изменениям. Великобритания, как страна-добывающая нефть и газ, выполняя Парижское обязательство по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса, понимает необходимость определения курса на справедливый энергетический переход, который обеспечит будущее наших народов и всей планеты.

На СОР29 будет уделено внимание финансовым источникам. Мы должны добиться положительного результата в деле достижения консенсуса относительно коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG) в целях перехода от миллиардов к триллиардам в борьбе с изменением климата. Великобритания приветствует возможность координированной деятельности Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бразилией с тем, чтобы на каждом мероприятии СОР ставить более амбициозные цели в сравнении с предыдущим. На этапе подготовки к данному мероприятию мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом, накопленным при проведении СОР26 в Глазго.

Азербайджан расположен на торговых путях, которые высоко ценятся во всем мире. Великобритания продолжит поддерживать открытие путей сообщения через Каспийское море в Центральную Азию и из Турции через Черное море в Европу. На сегодняшнем Глобальном Бакинском форуме Ваши гости могут подумать над закрепленными в Уставе ООН общими принципами и ценностями, защищающими нашу общую безопасность и благополучие, но подвергающимися в настоящее время давлению из многих направлений.

Азербайджан находится на переходном этапе своего будущего. На этом этапе у Вас есть исторический шанс положить конец продолжающемуся десятилетиями конфликту с Арменией. Мир приветствовал Ваше декабрьское совместное заявление; было бы очень хорошо, собравшись в ноябре этого года в Баку, подписать мирное соглашение, чтобы страны Южного Кавказа приняли обязательство по совместной борьбе с такими общими вызовами как климатическая и энергетическая, водная и продовольственная безопасность.

Мы не можем сказать, останутся ли такие возможности не задействованными или появятся ли они вновь. Некоторые вместо достигнутых ценой больших усилий мира и сотрудничества, служащих всеобщим интересам, предпочитают вновь втягивать мир в вооруженные конфликты и соперничество. В этот чувствительный и неопределенный для мира период мы ожидаем от Азербайджана использования возможности, которая обеспечит стабильность и определенность.

Связи между Великобританией и Азербайджаном продолжают углубляться и расширяться в наших общих интересах, во имя благополучия и безопасности. Великобритания будет рядом с вами, чтобы поддержать успешное проведение в конце 2024 года в Баку мероприятия СОР29. Надеюсь, что к этому моменту вы достигнете прочного мира с Арменией, и мы сможем приветствовать новую эру партнерства и сотрудничества между двумя странами. Желаю всем плодотворных обсуждений.