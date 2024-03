Баку и Тегеран обсудили энергетическое сотрудничество (фото)

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил Иран. Об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, сегодня делегация во главе с Парвизом Шахбазовым посетила Тегеран с целью обсуждения развития сотрудничества между двумя странами в области энергетики.

Парвиз Шахбазов ознакомился с ходом работ по проекту строительства гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз.

We visited the #Khudafarin and #GizGalasi hydro junctions built on the Araz River. We got acquainted with the progress of the works carried out on construction project of the Khudaferin and Giz Galasi hydro junctions and hydropower plants, and evaluated the current situation. 96%… pic.twitter.com/k5mkwWHEnO

