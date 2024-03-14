Боррель сравнил войну в Украине со «Звездными войнами»

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель увидел в войне в Украине типичные черты, присущие сюжету медиафраншизы «Звездные войны».
Об этом сообщает испанское национальное радио RNE.
Он отметил, что ЕС на данный момент не находится в состоянии вооруженного противостояния, однако в войне в Украине Боррель заметил наличие характерных черт «Звездных войн».
Среди них он выделил усиленное использование искусственного интеллекта, разведки, беспилотников и телекоммуникационных систем.