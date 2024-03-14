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Боррель сравнил войну в Украине со «Звездными войнами»

Боррель сравнил войну в Украине со «Звездными войнами»

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель увидел в войне в Украине типичные черты, присущие сюжету медиафраншизы «Звездные войны».

Об этом сообщает испанское национальное радио RNE.

Он отметил, что ЕС на данный момент не находится в состоянии вооруженного противостояния, однако в войне в Украине Боррель заметил наличие характерных черт «Звездных войн».

Среди них он выделил усиленное использование искусственного интеллекта, разведки, беспилотников и телекоммуникационных систем.

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