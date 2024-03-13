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«Может, мне тоже стоит написать книгу». Болдуин отреагировал на провокационное заявление Стоун

"Может, мне тоже стоит написать книгу". Болдуин отреагировал на провокационное заявление Стоун

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун могла заявить о том, что продюсер «Щепки» Роберт Эванс принуждал её заняться сексом с партнёром по фильму Уильямом Болдуином из-за мести. Такое предположение сделал сам американский киноактёр.

Он предположил, что её слова могут быть связаны с отказом в ответ на ухаживания. Актёр также отметил, что у него имеется достаточно много компромата на актрису. Однако вот уже много лет он хранит всё в секрете, не позволяя себе резких заявлений, которые могли бы подорвать её репутацию.

«Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?» — передаёт его слова Deadline.

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