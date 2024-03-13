Шэрон Стоун пожаловалась на принуждение к сексу с Болдуином

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Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что продюсер Роберт Эванс заставлял её переспать с актёром Уильямом Болдуином, чтобы «усилить химию» на площадке. По её словам, всё произошло на съёмках триллера «Щепка».

«Он позвал меня в офис. У него были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в тёмных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я пересплю с Билли Болдуином, он будет лучше играть», — сказала актриса в подкасте Луи Теру.

По её словам, режиссёр был уверен, что после этого актёр станет более мотивирован на съёмочной площадке, что в итоге спасёт проект. Однако всё пошло не по его плану — актриса отказалась от такого предложения.