В Баку стартует телевещание по стандарту DVB-T2

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С 01:00 16 марта 2024 года посредством комплекса Бакинской телебашни на территории города Баку и Абшеронского полуострова начинается тестовое наземное телевещание по стандарту второго поколения DVB-T2.

Согласно информации Министерства цифрового развития и транспорта, это направлено на внедрение более качественного телевещания в нашей стране с учетом тенденции развития и интеграции наземного телевещания с новыми технологиями в странах мира.

Тестовое вещание будет осуществляться в формате HD на 34-м (частота 578 МГц) и 37-м (частота 602 МГц) телеканалах.

В период тестового вещания для сохранения возможности приема наземного телевещания группой населения, имеющей приемники, не поддерживающие стандарт DVB-T2, телевещание будет продолжено на 48-м (690 МГц) телеканале в формате SD в стандарте DVB-T.