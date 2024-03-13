Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви: что известно (фото) |
Президент Алиев провел встречу с Йылдырымом (фото) |
Нуриев предрек продолжение возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли |
Захарова: Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика Еревана |
Кортеж Эрдогана попал в ДТП |
СМИ: При ударе по авиазаводу в Таганроге был поврежден А-50 |
Анар Керимов представил доклад на сессии Комитета ООН (фото) |
Фидан посетит Азербайджан |
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя правительства Китая (фото) |
Главное Общество

В Баку стартует телевещание по стандарту DVB-T2

В Баку стартует телевещание по стандарту DVB-T2

С 01:00 16 марта 2024 года посредством комплекса Бакинской телебашни на территории города Баку и Абшеронского полуострова начинается тестовое наземное телевещание по стандарту второго поколения DVB-T2.

Согласно информации Министерства цифрового развития и транспорта, это направлено на внедрение более качественного телевещания в нашей стране с учетом тенденции развития и интеграции наземного телевещания с новыми технологиями в странах мира.

Тестовое вещание будет осуществляться в формате HD на 34-м (частота 578 МГц) и 37-м (частота 602 МГц) телеканалах.

В период тестового вещания для сохранения возможности приема наземного телевещания группой населения, имеющей приемники, не поддерживающие стандарт DVB-T2, телевещание будет продолжено на 48-м (690 МГц) телеканале в формате SD в стандарте DVB-T.

Теги:
Из этой рубрики
Нуриев предрек продолжение возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли
Общество

Нуриев предрек продолжение возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли

2024/03/13, 19:50
В Баку стартует телевещание по стандарту DVB-T2
Общество

В Баку стартует телевещание по стандарту DVB-T2

2024/03/13, 19:09
Азербайджан подготовил сейсмический каталог
Общество

Азербайджан подготовил сейсмический каталог

2024/03/13, 18:39
Анар Керимов представил доклад на сессии Комитета ООН (фото)
Общество

Анар Керимов представил доклад на сессии Комитета ООН (фото)

2024/03/13, 18:32
Посол Израиля: Азербайджан решает проблемы водных ресурсов и климата
Общество

Посол Израиля: Азербайджан решает проблемы водных ресурсов и климата

2024/03/13, 18:10
Назначены спецпредставители президента в Джабраильском, Губадлинском, Зангиланском и Лачинском районах
Общество

Назначены спецпредставители президента в Джабраильском, Губадлинском, Зангиланском и Лачинском районах

2024/03/13, 16:55
В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся
Общество

В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся

2024/03/13, 16:17
Эксперты говорят, что самое ввести в Азербайджане налог на роскошь
Общество

Эксперты говорят, что самое ввести в Азербайджане налог на роскошь

2024/03/13, 15:43
В Азербайджане большинство малых горных рек могут высохнуть
Общество

В Азербайджане большинство малых горных рек могут высохнуть

2024/03/13, 14:48