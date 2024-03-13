Путин: «Бал вампиров» заканчивается

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Привыкшие «набивать брюхо человеческой плотью» западные элиты хотят сохранить несправедливое положение дел в мире, однако «бал вампиров» заканчивается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и агентства РИА Новости.

Он напомнил о паразитизме «золотого миллиарда», который эксплуатировал Африку, Азию и Латинскую Америку.

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», – подчеркнул Путин.