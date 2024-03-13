Путин прокомментировал вчерашние бои на границе Белгородской и Курской областей

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Президент России Владимир Путин сказал, что Украина пытается атаковать российские регионы с целью воспрепятствовать проведению президентских выборов, которые назначены на конец недели. Кроме того, по его словам, причиной атак также может быть желание «получить козырь» в переговорном процессе.

«Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал»,— сообщил Путин в интервью телеканалу «Россия 1» и агентству «РИА Новости».

Он добавил, что атаки происходят на фоне неудач Украины в зоне боевых действий. Как сказал Владимир Путин, еще одной их причиной может быть попытка получить преимущество на переговорах.

«Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это»,— уточнил он.

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