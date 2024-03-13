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Украина массированно атаковала Россию беспилотниками

Украина массированно атаковала Россию беспилотниками

В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА).

Утром 13 марта появились сообщения об ударе беспилотника по зданию управления ФСБ в Белгороде. ТАСС со ссылкой на оперативные службы написал, что в здании выбиты окна, поврежден фасад, люди не пострадали.

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