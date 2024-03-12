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Алиев: Центр детского творчества в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Алиев: Центр детского творчества в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив, что каждый такой проект трогает душу азербайджанского народа, глава государства подчеркнул: «Потому что на протяжении 30 лет родители, дедушки и бабушки вот этих маленьких детей жили с одной мечтой – вернуться на свои земли. И когда они вернулись и увидели разрушенный Карабах, полностью сровненный с землей, они испытали, конечно, очень горькие чувства. Это были чувства горечи и одновременно чувства радости, что они вернулись».

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