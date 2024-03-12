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Пашинян заявил, что после подписания мирного договора Баку и Ереван могут отозвать иски из судов

Пашинян заявил, что после подписания мирного договора Баку и Ереван могут отозвать иски из судов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что после подписания мирного соглашения Ереван и Баку могут отозвать иски друг против друга из международных судов.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

«В ходе переговоров этот вопрос обсуждается. И наша позиция такова: это тот вопрос, который должен обсуждаться в самом конце, когда, по сути, будут согласованы все пункты мирного договора и стороны будут готовы его подписать. И это логично. Если стороны заключили мирный договор, то какой смысл вести друг против друга юридическую войну?» – сказал глава правительства.

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