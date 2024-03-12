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Пашинян требует вывода российских пограничников из аэропорта «Звартноц»

Пашинян требует вывода российских пограничников из аэропорта «Звартноц»

Армения обратилась к России по поводу ее пограничников в аэропорту «Звартноц». Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Пограничные войска Армении письмом обратились пограничным войскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту «Звартноц» и поддержку обеспечения безопасности, осведомили, что поскольку в нашей стране госинституты развиваются, в том числе при поддержке российских коллег, пограничная служба имеет достаточно опыта и знаний для осуществления службы в аэропорту без российских пограничников. Это содержание письма, направленного российской стороне», – сказал он на пресс-конференции.

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