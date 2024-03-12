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Зеленский отказался от французских военных

Зеленский отказался от французских военных

Украине не нужен французский военный контингент, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине», — сказал он.

Речь об участии Франции в боевых действиях, по утверждению Зеленского, может идти, только если Россия вступит в конфликт со страной НАТО.

Он напомнил, что Украина не состоит в НАТО, но отметил, что не возражает против отправки военных и технического персонала для обучения украинских солдат, а также производства и ремонта вооружений.

Зеленский также пожаловался, что Украина страдает от нехватки снарядов, а также из-за авиаблокады, российских дальнобойных ракет и БПЛА.

Кроме того, он заявил о возведении трех линий обороны длиной по тысяче километров.

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