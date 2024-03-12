Зеленский заявил, что Украина остановила продвижение врага

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Украинским бойцам удалось остановить продвижение российских войск, а сама ситуация стала намного лучше, «чем в последние три месяца». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM TV.

«У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников», – отметил глава государства.

По его словам, «наступление России было остановлено», а вражеская армия «находится в процессе утраты большого количества жизненно важных сил».

Зеленский предупредил, что такие утверждения могут потерять свою актуальность «через месяц или неделю», если у Украины не будет достаточной помощи.

Президент также рассказал о ситуации вокруг Авдеевки, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем вошли.

Глава государства также обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.