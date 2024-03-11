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Маск считает, что санкции США только укрепили Россию

Маск считает, что санкции США только укрепили Россию

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что все санкции США против России лишь укрепили страну.

Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Сакс отметил, что обещанные президентом США Джо Байденом трудности для России не соответствовали действительности. По мнению бизнесмена, армия РФ стала только сильнее, имея передовое оружие на фронте. Также Байден обещал трудности для экономики РФ, но она выстояла и показала рост, в то время как США привели Украину к краху, подытожил Сакс.

«К сожалению, это правда», — написал Маск о словах Сакса.

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