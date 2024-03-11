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Запад снова кинул Киев: всего шесть самолетов из 45 обещанных истребителей

Запад снова кинул Киев: всего шесть самолетов из 45 обещанных истребителей

К лету этого года 12 украинских пилотов, прошедших 10-месячное обучение в Дании, Великобритании и США, будут готовы к полетам на истребителях F-16. Однако к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено всего шесть самолетов из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, пишет издание The New York Times.

По данным газеты, сохраняется заметная неопределенность относительно того, когда и сколько самолетов передадут отдельные европейские страны, как быстро можно будет подготовить пилотов и где Украине взять достаточное количество людей, которые смогут должным образом обслуживать эти истребители.

По обычным меркам обучение украинских пилотов на современных западных самолетах происходит практически молниеносно, поскольку длится не годы, а месяцы. Однако оно все равно занимает больше времени, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку украинские пилоты столкнулись с необходимостью освоить английский язык и западные техники пилотажа, чтобы эффективно использовать F-16.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей — этого хватит для трех небольших эскадрилий. Дания обещала отправить первые шесть F-16 к концу весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году. Другие страны все еще не определились с датами поставки.

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