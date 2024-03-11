Гюлер: Турция не будет просить разрешения на операцию у своих границ

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Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ, примет необходимые меры, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер.

ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet.

«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика – великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам»,- заявил Гюлер газете Hürriyet, рассуждая о возможной реакции США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции.