Кто стал «Мисс Мира 2024»?

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Победительницей конкурса «Мисс Мира 2024» признана 25-летняя Кристина Пышкова из Чехии.

71-й конкурс «Мисс Мира» состоялся в Мумбаи, Индия. Между собой за победу соревновались участницы из 115 стран. В итоге самой красивой женщиной мира выбрали чешку Пышкову. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.

Пышкова — модель международного агентства, а также студентка и волонтер из Чехии. На сайте конкурса также указано, что у девушки есть две научные степени. Также она принимала участие в открытие школы для малообеспеченных семей в Танзании.