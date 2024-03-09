СМИ: Минобороны Британии уличили в подкупе саудовского принца

148 Просмотров

Минобороны Британии стало участником коррупционной схемы с выплатами денег за посредничество в сделке саудовскому принцу Бандару. Долю от вырученных средств потратили на обслуживание его личного самолета Airbus A340, пишет издание The Guardian.

Представители военного ведомства до 2011 года проводили транши на банковские счета в Саудовской Аравии во время коррупционного скандала «Аль-Ямама», указано в статье. В это же время шло следствие по делу о коррупционной сделке с принцем Бандаром бен Султаном (экс-глава спецслужб Саудовской Аравии).

Ранее издание опубликовала секретные документы во время суда над Джеффри Кукой и Джоном Мейсоном из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами. Подсудимые рассказали, что действовали с согласия британского и саудовского правительств. Схемы нужны были для получения саудовских контрактов у компаний из конкурирующих стран.

В новом материале сказано, что британское Минобороны действовало по новой схеме платежей принцу после окончания расследования сделки «Аль-Ямама». Данная сделка включала поставки вооружений Аравии британским производителем BAE Systems на 40 миллиардов евро, указали журналисты.

В 2008 году были задержаны американскими властями в рамках расследования коррупционного дела о продаже боевых самолетов Саудовской Аравии двое руководителей британского поставщика оружия BAE Systems.

Речь шла об одном из исполнительных директоров компании Майке Тернере (Mike Turner) и его коллеге, имя которого не называлось.

Примерно в то же время прошли обыски у топ-менеджеров американского подразделения BAE Systems. В США на компанию в то время работали 43 тысячи сотрудников.