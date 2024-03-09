Зара Мохаммед: Мы сообща должны определить пути борьбы с исламофобией

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Генеральный секретарь Британского мусульманского общества Зара Мохаммед в ходе панельной дискуссии на проходящей в Баку международной научной конференции «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» сказала: «Мы сообща должны определить способ борьбы с исламофобией».

Мы должны задаться вопросом – как нам следует преподносить эту религию, религию ислама? Потому что вокруг ходит много абсурдных выводов. Это порождает негативные мысли против ислама», – добавил он.

Зара Мохаммед коснулась проблем мусульман, проживающих в Британии: «Мы должны объединиться, чтобы предотвратить исламофобское мышление».