Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35

130 Просмотров

Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из неё необоснованной, заявил глава МИД Хакан Фидан. Его слова приводит газета Star.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

«Что касается F-35, то, как вы знаете, мы были частью этой программы, а затем произошло необоснованное исключение из неё, используя в качестве предлога проблемы с С-400. Мы снова придерживаемся своей позиции, то есть, имеется платеж, который мы здесь сделали, есть самолеты, которые мы должны купить. Конечно, Турция всегда готова обсуждать эти вопросы широко и открыто. На том этапе, которого мы достигли, мы действительно считаем, что можем обсуждать эти вопросы с разных точек зрения. Мы считаем, что Америка также должна быть открытой в этом вопросе, и мы можем обменяться мнениями», – заявил Фидан.