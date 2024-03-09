Мирзоян заявил, что Армения хочет вступить в Евросоюз

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В Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея вступления в Евросоюз, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», – сказал Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

У народа Армении, по его словам, «есть европейские устремления».

«И, как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог, в котором на данный момент никто не может быть уверенным или предугадать», – сказал глава МИД Армении.