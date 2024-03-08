ЕС выделит Украине €21 млрд |
МИД: Франция не имеет права обвинять Азербайджан |
Эрдоган: Израильское правительство во главе с Нетаньяху – убийца |
Лейла Алиева: Поздравляю дорогих женщин с 8 Марта! |
CОР29: 107 НПО из 30 стран выразили поддержку Баку |
Франция поставит оружие Молдове и разместит военного представителя в Кишиневе |
Байден пригрозил Путину |
Алиев: Франция открыто проводит политику дискриминации мусульман |
США, Британия и Германия предупредили об угрозе в Москве в ближайшие 48 часов |
Главное Политика

Министр обороны Азербайджана встретился в Турции с Сельджуком Байрактаром

Министр обороны Азербайджана встретился в Турции с Сельджуком Байрактаром

Делегация, возглавляемая министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в рамках визита в Турецкую Республику встретилась с техническим директором компании «Байкар», входящей в оборонно-промышленный комплекс братской страны, Сельджуком Байрактаром, сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в военно-технической сфере, как и во всех других направлениях. Были обсуждены перспективы развития текущего сотрудничества и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и производства.

Теги:
Из этой рубрики
Гросси дал оценку встречи с Путиным
Политика

Гросси дал оценку встречи с Путиным

2024/03/08, 21:13
МИД: Франция не имеет права обвинять Азербайджан
Политика

МИД: Франция не имеет права обвинять Азербайджан

2024/03/08, 20:06
Министр обороны Азербайджана встретился в Турции с Сельджуком Байрактаром
Политика

Министр обороны Азербайджана встретился в Турции с Сельджуком Байрактаром

2024/03/08, 18:59
Эльшад Искендеров: В последние 50 лет западные страны развивают феномен исламофобии
Политика

Эльшад Искендеров: В последние 50 лет западные страны развивают феномен исламофобии

2024/03/08, 17:48
Представитель США: На Западе студенты-мусульмане не уверены в своей безопасности
Политика

Представитель США: На Западе студенты-мусульмане не уверены в своей безопасности

2024/03/08, 17:03
Подписано соглашение о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar 
Политика

Подписано соглашение о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar 

2024/03/08, 16:51
Последствия исламофобии будут более трагичными для будущих поколений
Политика

Последствия исламофобии будут более трагичными для будущих поколений

2024/03/08, 16:40
Премьер Испании Санчес поздравил Ильхама Алиева
Политика

Премьер Испании Санчес поздравил Ильхама Алиева

2024/03/08, 13:41
Африка вовлекается в европейскую войну
Политика

Африка вовлекается в европейскую войну

2024/03/08, 10:00