Последствия исламофобии будут более трагичными для будущих поколений

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Исламофобия похожа на стремительно распространяющееся заболевание. Эта проблема проявляется в обществе на различных уровнях. Думаю, правильнее было бы охарактеризовать исламофобию как эпидемию.

Об этом сказал генеральный директор Центра по изучению истории, культуры и искусства ислама (IRCICA) Махмут Эрол Кылыч в ходе своего выступления на промежуточной сессии «Мультикультурализм, ислам и теория столкновения цивилизаций: переосмысление исламофобии», организованной в рамках проходящей в Баку международной конференции «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году.

Махмут Эрол Кылыч назвал исламофобию предрассудком, возникающим на почве личной неприязни. «Некоторые страны сделали исламофобию частью своей политики, и это уводит человечество от мира. Если мы хотим передать будущим поколениям планету, на которой царит мир, мы должны совместно бороться с исламофобией. Дезинформация может сформировать в обществе исламофобские идеи. При этом реальные последствия исламофобии будут более трагичными для будущих поколений», – подчеркнул директор IRCICA.