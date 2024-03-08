Аэропорт Стамбула – самый загруженный в Европе

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Аэропорт Стамбула занял первое место среди аэропортов Европы со средним количеством 1321 ежедневных рейсов за отчетную неделю, сообщает агентство Анадолу.

Опубликован отчет Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) о состоянии авиации в Европе за период с 26 февраля по 3 марта. За стамбульским аэропортом следуют лондонский Хитроу с 1283 ежедневными рейсами, амстердамский Схипхол с 1266 рейсами, парижский Шарль-де-Голль с 1169 рейсами и аэропорт Франкфурта с 1131 рейсом.