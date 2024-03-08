Оппозиция раскритиковала Макрона: Пытается добиться известности посредством провокаций

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Французская оппозиция раскритиковала Эммунуэля Макрона за его заявления о готовности отправить войска в Украину, передает Der Spiegel. Они сделали заявления после вчерашней встречи с президентом Франции в Елисейском дворце, где тот назвал условие для ввода войск – наступление РФ на Одессу или Киев.

«Украинцы никогда не просили нас о наземных войсках. Вместо того, чтобы пытаться добиться известности посредством провокаций, президент должен сдержать обещания, которые он дал Украине, особенно в отношении боеприпасов и оружия», – сказал лидер Социалистической партии Оливье Фор.

А лидер правой популистской партии RN Джордан Барделла считает, что воинственный настрой Макрона, который не исключает отправки французских солдат, беспокоит страну.

«Макрон изолировал себя на международном уровне своей позицией и играет на руку президенту России Владимиру Путину, разоблачая внутриевропейские конфликты. Роль Франции – определить красные линии».