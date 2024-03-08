Байден пригрозил Путину

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Президент США Джо Байден во время выступления с посланием Конгрессу обратился к лидеру России Владимиру Путину. Он заявил, что США никогда не прекратят поддерживать Украину.

«За границей российский Путин марширует, вторгаясь в Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами, — заявил Джо Байден. — Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает!»

«Я говорю Конгрессу, что мы должны противостоять Путину. Если США отвернутся, то Украина окажется в опасности. Мое послание Путину простое — мы не отступим», — заявил Джо Байден.

До этого Байден сравнил с себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом. Тот на своем посту противостоял лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Сейчас, по его словам, Конгрессу надо сделать все для финансирования Украины.