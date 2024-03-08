Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

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Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал ежегодное обращение действующего лидера страны Джо Байдена к Конгрессу. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп возмутился словами Байдена о том, что экс-глава государства «прогибался» перед российским президентом Владимиром Путиным. В ответ Трамп назвал действующего американского лидера марионеткой Путина, а также председателя КНР. Си Цзиньпина.

«Он дал им все, включая Украину. Я забрал «Северный поток 2», он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — подчеркнул Трамп.