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Байден: Использование Израилем гумпомощи в качестве разменной монеты недопустимо

Байден: Использование Израилем гумпомощи в качестве разменной монеты недопустимо

Президент США Джо Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» назвал недопустимым попытки Израиля использовать направляемую палестинцам гуманитарную помощь в качестве разменной монеты. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Израиль должен разрешить поставки больших объемов помощи в Газу и гарантировать, что гуманитарные работники не попадают под перекрестный огонь», — заявил политик.

Он также обратился к руководству еврейского государства, отметив, что вопрос гумпомощи не может являться второстепенным или использоваться в качестве разменной монеты.

По мнению Байдена, сохранение жизней невинных людей должно быть приоритетной задачей. Американский лидер выразил уверенность в том, что без этого невозможно гарантировать мир между Израилем и его арабскими соседями.

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