Сотрудники дорожной полиции приступили к несению службы в Ханкенди (фото) |
Фидан и Салливан обсудили нормализацию отношений Баку-Ереван |
Азербайджан на «Евровидении» представит Фахри Исмаилов |
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Марта |
Власти Швеции подтвердили вступление страны в НАТО |
ООН положительно оценила подготовку Азербайджана к СОР29 |
Бербок требует больше дальнобойного оружия и боеприпасов для Украины |
Экс-депутат Абдуллаев стал фигурантом нового уголовного дела |
Нетаньяху хочет расширить зону боев в Газе |
Главное Мир

СМИ: Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией

СМИ: Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией

Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией, а также маршрутом для усиления Финляндии или стран Балтии. О таких планах со ссылкой чиновников сообщила Financial Times. Швеция не граничит с Россией, но ее вступление в НАТО означает, что альянс окружит почти все Балтийское море, пишет издание.

Расположенный в середине Балтийского моря шведский остров Готланд, который получил прозвище «гигантский авианосец», облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы, в случае потенциального конфликта, пишет газета. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что вступление его страны в НАТО «существенно повысит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

«Балтийское море становится озером НАТО», — заявил глава МИД Латвии и кандидат на пост главы альянса Кришьянис Кариньш, слова которого приводит издание. Готланд, который находится в 200 км от побережья Латвии, позволит снизить уязвимость стран Балтии (то есть улучшить морское снабжение), поскольку их сухопутное снабжение в случае потенциального конфликта может поддерживаться только за счет «Сувалкского коридора» (узкая граница в 100 км между Польшей и Литвой, которая отделяет территории Калининградской области и Беларуси). «Безопасность всего региона укрепляется, потому что это делает восточную Прибалтику менее уязвимой», — сказал Кариньш.

FT пишет, что у Швеции есть большой опыт взаимодействия с подводными лодками, что актуально для Балтийского моря, где в последние годы произошло несколько инцидентов: подрыв газопроводов, «Северных потоков», повреждение газопровода и энергокабеля между Финляндией и Эстонией.

Теги:
Из этой рубрики
Байден велел построить порт в Газе
Мир

Байден велел построить порт в Газе

2024/03/07, 22:05
Зеленский распорядился о демобилизации "срочников"
Мир

Зеленский распорядился о демобилизации «срочников»

2024/03/07, 21:41
Ульф Кристерссон пообещал соблюдение Швецией ценностей НАТО
Мир

Ульф Кристерссон пообещал соблюдение Швецией ценностей НАТО

2024/03/07, 21:33
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Лондоне
Мир

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Лондоне

2024/03/07, 21:21
Власти Швеции подтвердили вступление страны в НАТО
Мир

Власти Швеции подтвердили вступление страны в НАТО

2024/03/07, 20:47
СМИ: Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией
Мир

СМИ: Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией

2024/03/07, 20:25
Больше всех в Грузии будут зарабатывать президент и премьер-министр
Мир

Больше всех в Грузии будут зарабатывать президент и премьер-министр

2024/03/07, 19:57
Швеция официально вступила в НАТО
Мир

Швеция официально вступила в НАТО

2024/03/07, 18:01
Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
Мир

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

2024/03/07, 17:50