СМИ: Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией

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Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией, а также маршрутом для усиления Финляндии или стран Балтии. О таких планах со ссылкой чиновников сообщила Financial Times. Швеция не граничит с Россией, но ее вступление в НАТО означает, что альянс окружит почти все Балтийское море, пишет издание.

Расположенный в середине Балтийского моря шведский остров Готланд, который получил прозвище «гигантский авианосец», облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы, в случае потенциального конфликта, пишет газета. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что вступление его страны в НАТО «существенно повысит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

«Балтийское море становится озером НАТО», — заявил глава МИД Латвии и кандидат на пост главы альянса Кришьянис Кариньш, слова которого приводит издание. Готланд, который находится в 200 км от побережья Латвии, позволит снизить уязвимость стран Балтии (то есть улучшить морское снабжение), поскольку их сухопутное снабжение в случае потенциального конфликта может поддерживаться только за счет «Сувалкского коридора» (узкая граница в 100 км между Польшей и Литвой, которая отделяет территории Калининградской области и Беларуси). «Безопасность всего региона укрепляется, потому что это делает восточную Прибалтику менее уязвимой», — сказал Кариньш.

FT пишет, что у Швеции есть большой опыт взаимодействия с подводными лодками, что актуально для Балтийского моря, где в последние годы произошло несколько инцидентов: подрыв газопроводов, «Северных потоков», повреждение газопровода и энергокабеля между Финляндией и Эстонией.