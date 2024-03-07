Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2023 года

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Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых актеров и актрис Голливуда за 2023 год. Первое место занял Адам Сэндлер, за год заработавший 73 миллиона долларов.

Значительную часть прибыли Сэндлеру принесло сотрудничество с Netflix — с 2014 года актер снялся в восьми фильмах для стриминговой платформы, а также стал продюсером еще нескольких картин, которые вышли на Netflix. По данным сервиса, которые приводит Forbes, только за первые шесть месяцев 2023 года подписчики Netflix потратили более 500 миллионов часов на просмотры фильмов Сэндлера.

Так, в 2023 году с участием Сэндлера на Netflix вышли комедии «Убийство в Париже» (Murder Mystery 2) и «И не подумай прийти на мою бат-мицву», а также анимационный фильм «Лео». Кроме того, актер сыграл главную роль в картине «Космонавт», которую Netflix выпустил в марте 2024-го.

Второе место в рейтинге заняла Марго Робби, сыгравшая главную роль в одной из главных кинопремьер 2023 года «Барби». За прошедший год актриса заработала 59 миллионов долларов. За ней в списке Forbes следует Том Круз, заработавший 45 миллионов долларов, в том числе получив прибыль от выхода седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима».

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Forbes за 2023 год вошли: Райан Гослинг (43 миллиона долларов), Мэтт Деймон (43 миллиона долларов), Дженнифер Энистон (42 миллиона долларов), Леонардо Ди Каприо (41 миллион долларов), Джейсон Стэйтем (41 миллион долларов), Бен Аффлек (38 миллионов долларов), Дензел Вашингтон (24 миллиона долларов).