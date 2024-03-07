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Швеция начала разработку инструкции на случай войны

Швеция начала разработку инструкции на случай войны

Власти Швеции поручили разработать обновленную версию брошюры «На случай кризиса или войны», которая должна в этом году поступить во все домохозяйства страны. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

«Учитывая серьезную ситуацию с политикой безопасности и предстоящим членством Швеции в НАТО, необходима обновленная версия [брошюры] «На случай кризиса или войны»», — отмечается в заявлении правительства.

Также подчеркивается, что гражданская оборона Швеции должна быть в том числе основана на «индивидуальной готовности» граждан к защите. Целью обновленной версии инструкций должно стать обеспечение данной задачи. В последний раз брошюра выходила в 2018 году, тогда в ней описывалось возможное членство Стокгольма в НАТО.

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