Киев и Астана ведут переговоры по покупке военной продукции России, утверждают кремлевские СМИ

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Украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» обсуждает с Казахстаном закупки продукции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «источник».

«Недавно стало известно, что ГК «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все свидетельствует о том, что Украине могут передать комплектующие, которые производятся в России, к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для военных самолетов СУ-24 и МиГ-29. Источник также допустил, что власти Казахстана скрытно хотят сохранить равноудаленную позицию по украинской ситуации в диалоге с Западом и Москвой.