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Секретарь СБ Армении пожаловался на Россию и похвалил НАТО

Секретарь СБ Армении пожаловался на Россию и похвалил НАТО

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, комментируя ухудшение отношений между Арменией и Россией, заявил следующее:

«Не Россия ли испортила свои отношения и с другими странами? Если мы посмотрим, то увидим, что таких примеров, как Армения, много, это относится не только к РА. Россия не только к нам относится плохо. Если у кого-то плохие отношения со многими людьми, это проблема не многих, это проблема, наверное, одного человека. И я не понимаю, почему каждый раз Армении навязывают то, что это ее вина? Мы же видим, что отношения России со всеми отнюдь не гладкие».

Он добавил, что катализатором для Запада на данный момент является война в Украине.

«В ЕС едины после войны в Украине, военная промышленность США развивается очень интенсивно, в том числе и благодаря этой войне. НАТО – самая сильная структура. Теперь мы можем задаться вопросом: мы усиливаем Запад или те люди, которые решили вести эту войну, в результате чего Запад стал сильнее? В этом контексте нам следует искать западников в других местах, за пределами Армении».

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