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Захарова: Не хотелось бы, чтобы Армения повторила судьбу Украины

Захарова: Не хотелось бы, чтобы Армения повторила судьбу Украины

Украину тоже заманили в западные сети, пообещали прекрасные дали, расписали все в лучшем свете, но кинули, не хотелось бы, чтобы это случилось с Арменией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «армянский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и не стать разменной монетой в руках нечистоплотных западных политиков»

«Как бы это не случилось вновь. Я надеюсь, это не должно, мне бы не хотелось, чтобы это случилось с Арменией. Армения прошла свой тяжелейший исторический путь, который включил в себя сложнейшие территориальные споры, вопросы, конфликты. Эта страна заслуживает того, чтобы жить в мире и ни в коем случае не стать разменной монетой в руках нечистоплотных западных политиков», – заявила она.

Захарова сообщила, что Россия искренне желает мира Армении.

«Мы от всей души желаем мира, стабильности и процветания этому государству и с точки зрения любви к этой стране и народу, и с точки зрения прагматики, потому что от этого благополучия зависит и благополучие региона в целом. Но мы видим, к сожалению, как Запад, наигравшись и «сломав» Украину, бросив ее, как потрепанную куклу без руки и ноги в угол, принялся искать новую жертву. Как бы этой новой жертвой не стала Армения, которую обманут и заманят», – сказала дипломат.

Захарова отметила, что некоторые армянские деятели видят панацею в повышенном внимании со стороны ЕС.

«Надо же вглубь смотреть. Это же было характерной чертой так называемого «белого человека», который показывал зеркальце, а на него выменивал все самое дорогое, что было у населения коренного. К сожалению, целый ряд политических деятелей в Армении даже не задумываются о том, что Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики, забавы. В расход просто берут», – сказал она, отметив, что ЕС рассматривает Армению как «точку входа» в регион.

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