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Песков уверен, что трудности в отношениях России и Армении пройдут

Песков уверен, что трудности в отношениях России и Армении пройдут

Трудности в отношениях России и Армении пройдут, сотрудничество между двумя странами абсолютно взаимовыгодное. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран – с нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности – они пройдут, сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное», – сказал Песков.

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