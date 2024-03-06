Трамп встретился с Маском в поиске средств для своей президентской кампании

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп 3 марта встретился в Палм-Бич, штат Флорида, с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском и несколькими состоятельными республиканцами, рассчитывая привлечь миллиардера в качестве донора для своей президентской кампании.

Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Пока не ясно, планирует ли Маск выделить какие-либо средства на поддержку Трампа. Но его недавние посты в соцсетях показывают, что миллиардер не хотел бы переизбрания Байдена.

Газета отмечает, что Маск долгое время придерживался независимой позиции и, как многие крупные американские бизнесмены, делал пожертвования кандидатам от обеих партий. В отличие от других миллиардеров, он не тратил больших средств на президентские выборы, и его пожертвования на протяжении многих лет были довольно равномерно распределены между демократами и республиканцами. Предприятия Маска, Tesla и SpaceX, получали выгоду от контрактов и субсидий федерального правительства, напоминает издание.