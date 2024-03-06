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Что было на борту потопленного корабля «Сергей Котов»

Что было на борту потопленного корабля «Сергей Котов»

Вертолет готовый к боевому дежурству был на палубе потопленного судна. На борту уничтоженного патрульного корабля Черноморского флота РФ «Сергей Котов» был вертолет готовый к боевому дежурству.

«Подтверждается уничтожение современного корабля вражеского флота стоимостью более 60 миллионов долларов, это было новейшее судно. Действительно подтверждается, что на борту был вертолет – на палубе. Полностью во время боевого дежурства, то есть с боекомплектом, снарядами, с вооружением бортовой пушкой. Также количество погибших по меньшей мере семеро, возможно увеличение количества и рост потерь. Часть экипажа эвакуировали», – заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что с начала нового года это уже не первая успешная операция Главного управления разведки Group 13 ГУР МО совместно с Военно-морскими силами ВСУ и заверил, что такая работа будет продолжена.

«Начиная с нового года это уже третье уничтожение вражеского корабля. Напомним, до этого были «Цезарь Куников» и «Ивановец». Работа будет продолжаться», – подчеркнул Юсов.

Напомним, в ночь на 5 марта ГУР МО в сотрудничестве с ВМС ВСУ провели спецоперацию в Черном море, в результате которой неподалеку Керченского пролива, морскими дронами MAGURA V5 был поражен патрульный корабль ЧФ РФ «Сергей Котов».

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