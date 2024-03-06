Зеленская отказалась сесть рядом с вдовой Навального

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Жена президента Украины Владимир Зеленского Елена отказалась посетить выступление Джо Байдена из-за присутствия там Юлии Навальной. Об этом пишет Washington Post.

Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение. Присутствие Навальной «вызвало дискомфорт у украинцев» из-за слов ее мужа о «российском» статусе Крыма, заявили газете источники в Киеве.

Издание ссылается на слова американских чиновников: предполагалось, что на встрече первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Еленой Зеленской и Юлией Навальной.