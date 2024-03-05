Россияне смогут проголосовать на выборах президента в Баку и Гяндже

Находящиеся на территории Азербайджана граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах президента. Об этом рассказали в посольстве РФ в Азербайджане.
«Для удобства граждан Российской Федерации, находящихся на значительном удалении от столичного региона, предусмотрена возможность досрочного голосования в Гяндже», – говорится в заявлении российского посольства.
Отдать свой голос можно будет в здании городской администрации в ближайшее воскресенье, 10 марта, с 10:00 до 18:00 по местному времени.
В Баку проголосовать можно будет 17 марта. Избирательный участок будет открыт в помещении консульского отдела посольства РФ с 08:00 до 20:00. Для участия в голосовании необходимо будет показать действующий внутренний или загранпаспорт.