Россияне смогут проголосовать на выборах президента в Баку и Гяндже

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Находящиеся на территории Азербайджана граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах президента. Об этом рассказали в посольстве РФ в Азербайджане.

«Для удобства граждан Российской Федерации, находящихся на значительном удалении от столичного региона, предусмотрена возможность досрочного голосования в Гяндже», – говорится в заявлении российского посольства.

Отдать свой голос можно будет в здании городской администрации в ближайшее воскресенье, 10 марта, с 10:00 до 18:00 по местному времени.

В Баку проголосовать можно будет 17 марта. Избирательный участок будет открыт в помещении консульского отдела посольства РФ с 08:00 до 20:00. Для участия в голосовании необходимо будет показать действующий внутренний или загранпаспорт.