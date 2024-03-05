Мишустин озвучил заинтересованность России в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

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Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в сфере энергетики, логистики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном», – заявил Мишустин во вторник в начале переговоров со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

В качестве приоритетной задачи премьер РФ назвал наращивание торгово-экономического сотрудничества и увеличение встречных взаимных инвестиций. Он отметил значительный потенциал «в развитии взаимодействия в целом ряде направлений».

«Это энергетика, это промышленность, это судостроение, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации. (…) В качестве одного из ключевых направлений рассматриваем логистику и транспорт. (…) У нас есть большие возможности для расширения нашего сотрудничества в области энергетики. Речь идет о текущих проектах и о новых перспективных инициативах», – приводит «Интерфакс» слова Мишустина.