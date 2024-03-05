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Макрон призвал союзников не быть «трусами» в вопросе Украины

Макрон призвал союзников не быть "трусами" в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость, пишет Reuters.

«Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом», – заявил он.

Ссылаясь на вторжение России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия «прекрасно понимают, что война снова идет на нашей земле (в Европе, – ред.), что некоторые державы, ставшие неудержимыми, с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападения на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует».

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

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